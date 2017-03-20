«Кьево» — самая возрастная команда Европы, «Оренбург» — на 10-м месте

По данным исследовательского центра CIES Football Observatory, самой возрастной командой является «Кьево» (32,09 года), за ним идут кипрские «Ларнака» (31,87) и «Неа Саламис» (30,38). «Оренбург» занял 10-е место в списке самых возрастных клубов по итогам выступления в национальных чемпионатах с сентября 2016 года.
Средний возраст игроков «Оренбурга» составляет 29,7 лет, а самым возрастным игроком является защитник Дмитрий Андреев, которому 36 лет.
В топ-100 самых возрастных команд Европы также вошли «Локомотив» (15-е место, 29,4 года), на 48-м месте «Ростов» (28,64), на 50-м тульский «Арсенал» (28,61), на 54-м «Краснодар» (28,49), на 56-м «Зенит» (28,43), на 68-м «Урал» (28,18), на 72-м ЦСКА (28,16), на 78-м «Крылья Советов» (28,11).