Рамос: мы с Пике привыкли кидаться друг в друга камнями, но я его обниму

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал об отношениях со своим коллегой по амплуа из «Барселоны» Херардом Пике.
«Игра заканчивается, и вы обмениваетесь рукопожатиями. Так всегда бывает между «Реалом» и «Барселоной», и это не изменится. Я обниму Пике в расположении сборной. Мы привыкли кидаться друг в друга камнями, но мы делаем это без злого умысла, и это нормально», — цитирует Рамоса AS.
Пике в феврале обвинил арбитров чемпионата Испании в предвзятом судействе в пользу «Реала». Рамос в ответ заявил следующее: «Удивился бы, если бы эти слова прозвучали от Месси. Но это Пике. Все мы знаем, чего от него ожидать».