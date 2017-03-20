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Кубышкин: пока в дубле «Зенита» мы не видели второго Аршавина или Кержакова

20 марта 2017, понедельник. 19:18. Футбол
Бывший капитан молодёжной команды «Зенита» Илья Кубышкин, который в настоящее время выступает в либерецком «Словане», поделился мнением о том, почему молодые футболисты не могут пробиться в состав главной команды сине-бело-голубых.

«Думаю, ситуация, при которой собственные воспитанники в «Зените» практически не играют, связана с трансферной политикой. У «Зенита» большой бюджет, он может позволить себе покупать классных игроков. Поэтому у молодых не так много шансов. Мне не обидно, что играю не в Петербурге, а в Чехии. Это же футбол, это жизнь. Есть другие пути, чтобы попасть в «Зенит». Всегда можно уйти в аренду или вообще в другой клуб, проявить себя там и вернуться обратно. Поэтому нет, не обидно. Скорее наоборот, это больше мотивирует, чтобы работать и вернуться. Шанс есть всегда. Это уже зависит от меня, как я себя покажу. А там уже руководство «Зенита» будет решать, возвращать молодых игроков или нет.

Конечно, игроки молодёжной команды и «Зенита-2» обсуждают эту тему. Всех заботит, что очень тяжело попасть в основную команду. Но при этом никто никогда не жаловался. Все работали и старались туда попасть, несмотря ни на что. Большинство ребят изначально понимали, что вряд ли получится попасть в основу, и сразу уходили в аренды. Ничего катастрофического в этом нет. Всегда есть другие варианты. Я бы не сказал, что среди молодых игроков присутствует пораженческое настроение. Поначалу все стараются попасть туда, выше. А потом, когда шансов становится всё меньше и меньше, тогда уже начинаешь понимать, что вряд ли останешься в этом клубе. Может быть, Саламатов прав и игрок, способный пробиться в основу петербургского клуба, ещё не родился. Может быть, всё зависит от качества игроков. Я этого не отрицаю. Пока мы не видели второго Аршавина, второго Кержакова.

Честно сказать, я не знаю, почему многие воспитанники „Зенита“ играют в других клубах РФПЛ и за границей. Это вопрос к руководству. Может, оно не видит усиления в этих игроках. Хотя вот тот же Терентьев из «Ростова» – он ведь отлично сыграл против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Я бы не сказал, что он не смог бы заиграть в «Зените», хотя он один из своих воспитанников. Не знаю, создана ли на пути воспитанников „Зенита“ невидимая стена. Верно говорят, что разъехалось очень много игроков, а в самом «Зените» никого не осталось. Но я повторюсь, что, скорее всего, это из-за трансферной политики», — приводит слова Кубышкина «Фонтанка».
Источник: Фонтанка Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Слован Л Александр Кержаков Андрей Аршавин
Новости. Футбол
20 марта 2017, понедельник
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