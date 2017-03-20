Рабио: сожалею, что согласился играть с «Барселоной»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио признался, что сожалеет о своём выходе на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6).
«В тот день я играл с бронхитом. Мне очень хотелось встретиться с „Барселоной“, и поэтому я не стал жаловаться на проблемы со здоровьем — это было не лучшее решение. Сейчас со мной всё в порядке, но сожалею о случившемся, поскольку я не был готов на сто процентов. Возможно, стоило выпустить другого игрока. Очевидно, что у меня были проблемы, даже если результат напрямую с этим не связан», — приводит слова Рабио портал Goal.