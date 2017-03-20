«Реал» и «МЮ» интересуются голкипером «Лестера» Шмейхелем

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель попал в сферу интересов «Реала» и «Манчестер Юнайтед», пишет испанское издание Don Balon. Летом клубы намерены побороться за датского футболиста.
Сообщается, что кандидатура Шмейхеля привлекает топ-клубы в связи с тем, что осуществить его трансфер может быть легче, чем других голкиперов, которые входят в шорт-листы «Реала» и «МЮ». Контракт 30-летнего вратаря с «Лестером» истекает в 2021 году.
В текущем сезоне сын легендарного кипера «МЮ» Петера Шмейхеля провёл 20 матчей в АПЛ, в которых пропустил 31 гол.