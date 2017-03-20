Боярский: Каррера добивается своих целей, он отчасти Трамп

Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил шансы команды догнать «Спартак» в РФПЛ, а также сравнил наставника красно-белых Массимо Карреру с президентом США Дональдом Трампом.
«Очень может быть, что «Спартак» станет чемпионом. Но теоретически догнать можно. Пока основные шансы на золото у «Спартака». Я думаю, Луческу манипулирует своими жалобами на судей. Он дипломат. Луческу вызывает симпатию благодаря опыту, авторитету. Но пока не всё клеится в команде. Не считаю, что к «Зениту» судьи относятся предвзято. Я преданный патриот «Зенита». Но среди моих друзей есть ощущение, что у команды нет должной игры. Следует уважать и соперников. Каррера? Он бизнесмен — рьяный, страстный, добивающийся своих целей. Он отчасти Трамп», — сказал Боярский в интервью «Спорт FM».