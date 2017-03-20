Карпин ответил на слова Луческу о том, что «Зенит» сильнее всех команд РФПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал слова наставника «Зенита» Мирчи Луческу о том, что сине-бело-голубые сильнее всех команд РФПЛ. После 20 туров «Зенит» идёт на третьем месте в чемпионате, отставая от лидирующего «Спартака» на 6 очков.
«Для начала надо посмотреть в таблицу. „Зенит“ отстаёт от „Спартака“ на шесть очков. Кто кого сильнее, надо доказывать не на словах, а на деле. Обыграли „Арсенал“ — ну да, хорошо. Но до этого, видимо, у команды не очень получалось», — сказал Карпин в программе «Тотальный разбор».