Рахимов: для меня самого вопрос, почему «Терек» не забил в последних трёх матчах

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился мнением о том, почему грозненская команда не забила ни одного гола в трёх матчах РФПЛ после возобновления сезона. «Терек» в марте дома уступил «Уфе» (0:1) и ЦСКА (0:1), а в гостях сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).
«Если бы я знал, что происходит, уже бы всё исправил. Для меня самого это вопрос. Моменты есть, но мы их не реализовываем. В матче с ЦСКА моментов было поменьше, но они были. Беспокоит, что в нашей игре стало меньше креатива», — сказал Рахимов в программе «8-16».