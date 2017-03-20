Пике: такая роскошь, как потеря очков, непозволительна для «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Херард Пике подчеркнул, что его команда настроена одержать победы во всех оставшихся матчах чемпионата Испании.
«Апрель будет весёлым, но нам надо выигрывать в каждом матче. Чтобы постоянно побеждать, необходимо много усилий. После поражения от „Депортиво“ любая потеря очков недопустима. Мы больше не можем позволить себе такой роскоши», — приводит слова Пике Marca.
На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, уступая два очка «Реалу». У мадридцев есть игра в запасе.