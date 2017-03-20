Балаге: за Мбаппе выстроилась огромная очередь, все клубы уже присылали запросы

Авторитетный журналист Гильем Балаге поделился информацией о том, какие клубы претендуют на нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
«Конечно же, „Реал“ следит за Мбаппе. Можете назвать любой клуб — каждый присылал свой запрос. За Килианом выстроилась огромная очередь. Его агент говорит, что игрок хочет остаться в „Монако“ ещё на один год, хотя всё может измениться, если поступит потрясающее предложение. Однако, повторюсь, на данный момент Мбаппе и его агент не хотят ничего менять», — сказал Балаге в интервью Sky Sports.
В текущем сезоне чемпионата Франции 18-летний футболист забил 12 голов в 22 матчах.