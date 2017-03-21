Гризманн: думаю, что «Ювентус» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн рассказал, к кому из остальных участников 1/4 финала Лиги чемпионов испытывает симпатию.
«Никто для меня не может быть выше остальных, но мне нравится „Ювентус“. С ними так же непросто играть, как и с нами. „Бавария“, „Барселона“ и „Реал“ — претенденты на финал, но они играют между собой и нас ждут яркие матчи.
Думаю, что „Ювентусу“ по силам выйти в полуфинал. Это сформировавшаяся команда, которая сильна в защите», — сказал Гризманн в интервью L'Equipe.
«Ювентус» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с «Барселоной», «Атлетико» — с «Лестер Сити».