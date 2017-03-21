Вивес: в «Барселоне» очень довольны работой помощника Луиса Энрике

Руководство «Барселоны» очень ценит работу Хуана Карлоса Унсуэ, помощника главного тренера команды Луиса Энрике. Об этом сказал пресс-секретарь каталонского клуба Хосеп Вивес, отвечая на вопрос о кандидатах на пост наставника команды в следующем сезоне.
«В «Барселоне» очень довольны работой помощника Луиса Энрике. Это отличный профессионал и замечательный человек, который углублён в свою работу», — приводит слова Вивеса Mundo Deportivo.
Луис Энрике уже объявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.