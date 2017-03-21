Торган Азар вызван в сборную Бельгии на матч с Россией вместо брата Эдена

Полузащитник «Боруссии» М Торган Азар вызван в сборную Бельгии на товарищеский матч с командой России, сообщает официальный «твиттер» бельгийской команды. Торган Азар заменит своего травмированного брата Эдена Азара, выступающего в «Челси».
Эден Азар пропустил матч 29-го тура АПЛ со «Сток Сити» (2:1) из-за мышечной травмы. В ходе обследования стало понятно, что 26-летний футболист не успеет восстановиться к матчу отборочного турнира ЧМ-2018 с Грецией (25 марта) и товарищеской встрече с Россией (28 марта).
Матч между сборными России и Бельгии пройдёт в Сочи, начало игры — в 19:00 мск.