Дасаев: Песьяков может конкурировать с Ребровым, а Селихов — пока нет

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев, ныне работающий в системе клуба, поделился мнением о том, готовы ли голкиперы Александр Селихов и Сергей Песьяков вытеснить из основы красно-белых Артёма Реброва.
«Не мне судить о том, насколько в „Спартаке“ однозначна позиция голкипера: я не работаю в первой команде. Вам надо спросить скорее Джанлуку Риомми по поводу конкуренции. Считаю, Песьяков может конкурировать, а Селихов пока нет — опять же это моё субъективное мнение. Одно дело — играть в Перми, другое дело — играть в «Спартаке». В «Амкаре» он может ошибаться два-три раза — и ничего страшного, а если он ошибётся в «Спартаке», то карьера может закончиться очень быстро.
Пенальти – это не показатель уровня мастерства голкипера. Всем давно известно, что пенальти, как правило, это лотерея. Кто-то угадывает, кто-то нет. В игровых моментах Артём выручает здорово. Плюс я бы ещё добавил, что пенальти — это на 70 % забитый гол, всего лишь 30 % зависит от голкипера», — сказал Дасаев в интервью «Советскому спорту».