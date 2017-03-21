Нильссон-Линделёф: не отвлекаюсь на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Бенфики» Виктор Нильссон-Линделёф, который неоднократно попадал в рейтинг самых талантливых игроков Европы по версии различных изданий, подчеркнул, что не отвлекается на слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Вокруг много разных слухов, но я на них не отвлекаюсь. Всегда был сосредоточен на том, что для меня действительно важно, то есть на игре за „Бенфику“. Мне всё равно, что там пишут. Я уже говорил, что счастлив в Португалии и сосредоточен на „Бенфике“. Никогда не реагировал на сплетни», — приводит слова 22-летнего шведа Expressen.