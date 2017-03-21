Инсинье: если «Наполи» откажется принимать мои условия, мне придётся уйти

Нападающий Лоренцо Инсинье рассказал, как проходят переговоры с руководством «Наполи» о продлении контракта. Нынешний договор футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2019 года.
«Первая встреча с руководством „Наполи“ состоялась летом, и мы не нашли точек соприкосновения. Однако я всегда выкладываюсь на 100%, защищая цвета этой команды. Переговорами о новом контракте займутся агенты. Всегда готов встретиться с президентом. Из уважения к нашему совместному прошлому я согласился отступить от финансовых требований, несмотря на то что в других клубах мне предлагают больше денег. Я всегда мечтал играть в „Наполи“, и если вдруг моя мечта разобьётся, то это будет не моя вина. Повторюсь, я сделал шаг навстречу, но, если президент не захочет продлевать соглашение, нам придётся расстаться», — приводит слова Инсинье Football Italia со ссылкой на Rai.