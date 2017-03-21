В «Боруссии» Д положительно оценивают перспективы Гётце

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке положительно оценил перспективы полузащитника Марио Гётце. В конце февраля врачи выявили у 24-летнего футболиста проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя на неопределённый срок. В этом сезоне Гётце уже точно не выйдет на поле.
«У нас есть большие и обоснованные надежды по поводу Марио. Если лечение будет продолжаться так же, как оно проходит сейчас, тогда, мне кажется, в перспективе он снова сможет полноценно вернуться в большую игру», — цитирует Ватцке Bild.
Накануне сообщалось, что Гётце успешно прошёл первый этап лечения и летом может приступить к тренировкам.