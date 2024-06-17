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Главный тренер «Химок» Талалаев отсутствует на тренировках команды уже два дня

Главный тренер «Химок» Талалаев отсутствует на тренировках команды уже два дня
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Подмосковные «Химки» уже два дня тренируются без главного тренера Андрея Талалаева. Команда занимается под руководством тренерского штаба. От этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшие дни команду возглавит испанский специалист Франк Артига, ранее занимавший пост главного тренера московской «Родины», добавил источник.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

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