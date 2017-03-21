200 тыс. болельщиков «Баварии» подали заявки на билеты на первый матч с «Реалом»

Противостояние «Баварии» и мадридского «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов вызвало огромный ажиотаж в Германии. По информации Marca, более 200 тыс. болельщиков мюнхенцев подали заявки на получение билетов на первый матч, который состоится 12 апреля на «Альянц-Арене».
Учитывая такую очередь из желающих попасть на стадион, «Бавария» приняла решение прекратить принимать заявки от болельщиков и организаций. Всего арена может вместить около 70 тыс. зрителей, но в свободную продажу поступит только 30 тыс. билетов, поскольку 35 тыс. болельщиков баварской команды имеют сезонные абонементы. 3779 билетов будут предоставлены «Реалу», а оставшееся количество — УЕФА. Цена на билеты составит от € 35 до € 150.