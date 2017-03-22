Альба недоволен решением Энрике перевести «Барселону» на схему 3-4-3

Защитник «Барселоны» Хорди Альба выразил недовольство решением наставника каталонской команды Луиса Энрике перейти на схему игры 3-4-3. При такой схеме в защите каталонцев преимущественно играют Херард Пике, Хавьер Маскерано и Самуэль Юмтити, а Альба и Лука Динь остаются в запасе.
«Я пользуюсь полным доверием тренеров сборной Испании, что мне очень льстит и добавляет уверенности. Это то, чего я не имею в „Барселоне“, и то, что мне хотелось бы иметь.
Когда я стабильно играл в основе, я не требовал никаких объяснений от тренера, и я не планирую делать это сейчас. Да, в последние годы я играл более значимую роль в команде, чем сейчас, но таково решение тренера», — приводит слова Альбы 101 Great Goals.