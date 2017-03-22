Лопетеги: мы шутим в сборной Испании насчёт действий Пике и Рамоса

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что в национальной команде нет никакого напряжения из-за слов, которые адресуют друг другу в социальных сетях защитники Серхио Рамос и Херард Пике, защищающие цвета мадридского «Реала» и «Барселоны» соответственно. Оба игрока известны своим воинственным характером и тем, что часто не держат язык за зубами.
«Мы шутим в сборной насчёт действий этих игроков. Говорим Рамосу и Пике, что они могут теперь посылать друг другу послания в футболке сборной Испании. Они пылко защищают интересы своих команд, но в сборной сплочены и на все 100% процентов являются игроками одной и той же команды», — цитирует Лопетеги Marca.
В последний раз Пике и Рамос обменялись «любезностями» после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с участием сине-гранатовых и «ПСЖ» (6:1).