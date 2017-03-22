«Барселона» нацелилась на Витоло

Руководство «Барселоны» заинтересовано в услугах полузащитника «Севильи» Витоло, передаёт Marca.
В каталонском клубе очень ценят разносторонность этого футболиста и считают, что могут задействовать его как на правом, так и на левом флангах. Испанский гранд уже некоторое время следит за этим футболистом, имеющим действующий контракт с андалусским клубом до 2020 года. Что же касается суммы трансферной компенсации за него, то она составляет € 40 млн, хотя не исключается, что «Севилья» может расстаться с ним и за € 30 млн.
По итогам 28 туров чемпионата Испании Витоло принял участие в 24 матчах, став автором 4 голов и 4 результативных передач.