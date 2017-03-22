«Фратрия» выступила с заявлением по поводу баннеров на матче «Локо» — «Спартак»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу баннеров, которые появились на трибуне во время выездного матча 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Фанаты красно-белых посвятили два баннера британскому телеканалу BBC в ответ на скандальный фильм о российских фанатах
«Перед последним матчем с „Локомотивом“ директор фан-клуба „Спартака“, пользуясь своими полномочиями, в обход совета „Фратрии“ согласовал перформанс на игру, что привело к большим разногласиям по данному вопросу.
В дальнейшем, чтобы избежать конфликтов и несогласованных действий на трибуне, подобных этой ситуации, все перформансы, в особенности те, которые не имеют отношения к матчу, необходимо строго согласовывать и утверждать с советом „Фратрии“.
Напоминаем, что трибуна КБ — это не место для реализации своих личных амбиций, а общая и единая позиция всех активных коллективов! Один за всех и все за одного!» — говорится на сайте «Фратрии».