Витоло об интересе «Барселоны»: кому не хотелось бы играть в гранде?

Полузащитник «Севильи» Витоло прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересована «Барселона». Футболист андалусского клуба отметил, что ему очень льстит интерес сине-гранатовых.
«Кому не хотелось бы играть в гранде? Это было бы отлично. Но в таких вопросах всегда упоминаются многие имена, и никогда не знаешь, что произойдёт в конце. Я сам вполне спокоен, поскольку в «Севилье» чувствую себя очень комфортно. В клубе ко мне относятся отлично», — приводит слова Витоло Marca.
Ранее сообщалось, что «Севилья» может расстаться с Витоло за € 30 млн, несмотря на то что сумма отступных за него составляет € 40 млн.
По итогам 28 туров чемпионата Испании Витоло принял участие в 24 матчах, став автором 4 голов и стольких же результативных передач.