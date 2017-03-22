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«Ростов» показал состояние газона на «Олимпе-2» перед матчем с «Краснодаром»
22 марта 2017, среда. 14:30.
Футбол
«Ростов» показал, в каком состоянии находится газон на стадионе «Олимп-2», где 3 апреля должен состояться матч 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Ранее РФПЛ
запретила
ростовчанам играть на домашней арене.
Позже в «Ростове» сказали, что
сделают всё возможное
, чтобы поле было готово к матчу с «Краснодаром».
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть на официальной странице «Ростова» в "
Твиттере
".
Источник:
Официальный "твиттер" ФК "Ростов"
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