Гасилин через неделю вернётся в общую группу «Амкара»

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин, получивший небольшое повреждение в матче с «Томью», будет тренироваться по индивидуальной программе. По прогнозам медиков, ориентировочно через неделю он присоединится к занятиям в общей группе, сообщает официальный сайт пермского клуба.
Сегодня футболисты «Амкара» соберутся в Перми и начнут подготовку к матчу 21-го тура РФПЛ с «Тереком». Защитники Петар Занев и Секу Конде, вызванные в сборные своих стран, присоединятся к пермской команде на следующей неделе.
Вечером футболисты проведут первое после паузы тренировочное занятие на стадионе «Звезда», а с завтрашнего дня будут тренироваться в Перми в двухразовом режиме.