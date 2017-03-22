Найнгголан подтвердил, что говорил с Конте о переходе в «Челси»

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан признался, что летом прошлого года разговаривал с главным тренером «Челси» Антонио Конте о возможном переходе. В январе бельгийского футболиста сватали в лондонский клуб, но тогда 28-летний хавбек заявил, что счастлив в Риме.
«Я и сегодня счастлив — зачем мне что-то менять? В таком случае придётся всё начинать заново. Многие из моих знакомых футболистов играют в Англии, это лучшая лига в мире. Нынешний сезон хорошо складывается для меня, а когда откроется трансферное окно мы посмотрим.
Да, я разговаривал с Конте о переходе в «Челси». Они были очень заинтересованы во мне, но это всё, что я могу сказать», — цитирует Найнгголана Sky Sports.
Контракт Раджи Найнгголана с «Ромой» действует до лета 2020 года.