«Спартак» оштрафован на 25 тыс. рублей за баннер «Мамка ушла, девки остались»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по матчу 20-го тура «Локомотив» — «Спартак» (1:1) на очередном заседании комитета.
«По игре «Локомотив» – «Спартак»: болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику за это клуб оштрафован на 70 тыс. рублей. Также во втором тайме болельщики «Спартака» демонстрировали несогласованный баннер «Мамка ушла, девки остались», за это клуб оштрафован на 25 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.