Защитника «Барселоны» Пике оштрафовали на € 3 тыс. за критику арбитра

Защитник «Барселоны» Херард Пике подвергся штрафу за критику арбитра после поражение в первом матче 1/8 финала Кубка Испании от «Атлетика», сообщает AS. Футболист будет вынужден заплатить € 3 тыс. за свои высказывания.
Встреча состоялась 5 января и завершилась поражением каталонцев. Сине-гранатовые заканчивали матч, имея на двух игроков больше, но всё равно потерпели поражение со счётом 1:2, а Пике посчитал, что главный судья Фернандес Борбалан допустил не одну грубую ошибку. Защитник заявил, что «такое судейство провоцирует игру в рулетку».
В ответной встрече противостояния с «Атлетиком» «Барселона» победила со счётом 3:1 на своём поле и пробилась в следующий раунд Кубка Испании.