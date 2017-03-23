Агент: Верратти хочет выигрывать важнейшие трофеи, а в «ПСЖ» это не получается

Донато Ди Кампли, агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, допустил возможность ухода игрока из французского клуба.
«Я уже говорил, что любой трансфер будет тяжело осуществить, поскольку Марко связан с „ПСЖ“ очень серьёзным контрактом до 2021 года. Но мой клиент ставит самые высокие цели, ему хочется побеждать, а с парижанами это не получается. Сейчас перед ним стоит выбор: либо он продолжает получать очень много денег, либо идёт за важнейшими трофеями. Марко уйдёт из „ПСЖ“ только ради выступления в европейском топ-клубе», — приводит слова Ди Кампли La Gazzetta dello Sport.