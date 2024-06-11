«Байер» представил новую форму на сезон-2024/2025

Леверкузенский «Байер» на официальном сайте представил новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Байер»

Фото: ФК «Байер»

Фото: ФК «Байер»

В нынешнем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. «Фармацевты» завоевали Кубок Германии, обыграв в финале этого турнира «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0. Также подопечные Алонсо дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Аталанте» со счётом 0:3.

В нынешнем сезоне «Байер» стал первым клубом в истории, не проигравшим ни разу в течение всего сезона в Бундеслиге. Также «фармацевты» стали третьей командой в XXI веке из топ-5 лиг, не проигравшей ни разу за весь сезон в рамках национального чемпионата. До этого это удавалось «Арсеналу» (сезон-2003/2004) и «Ювентусу» (сезон-2011/2012).