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Педри — журналистам перед стартом Евро: вы боитесь больше меня

Педри — журналистам перед стартом Евро: вы боитесь больше меня

Полузащитник «Барселоны» Педри обратился к представителям средств массовой информации перед началом чемпионата Европы — 2024.

«Вы, пресса, боитесь больше, чем я. Я стараюсь играть и получать удовольствие», — приводит слова Педри Sport.es.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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