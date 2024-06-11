Филимонов: уровень футбола в Европе выше, чем у нас в стране, игрокам нужно уезжать

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен», а также ответил на вопрос, нужно ли россиянам уезжать играть в Европу.

«Важно понять, что в приоритете для Сафонова — сидеть в «ПСЖ» или играть в «Краснодаре». Не знаю, как будет складываться судьба Матвея во Франции. Может, его отдадут в аренду или ещё что-то.

Нужно ли россиянам уезжать в Европу? Учитывая то, что уровень футбола в Европе выше, чем у нас в стране, надо уезжать. Нашим футболистам нужно пробовать себя на более высоком уровне», — приводит слова Филимонова Sport24.

Ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.