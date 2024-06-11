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Ян Матсен вызван в сборную Нидерландов для участия в Евро-2024

Ян Матсен вызван в сборную Нидерландов для участия в Евро-2024
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Крайний защитник лондонского «Челси» Ян Матсен, выступавший за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, сегодня присоединится к сборной Нидерландов для подготовки к матчам чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В завершившемся сезоне Матсен в составе дортмундской «Боруссии», за которую он выступает на правах аренды с января 2024 года по конец июня 2024 года, провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Расписание Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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