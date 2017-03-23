Зобнин: в сборной нет «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», это отдельная команда

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, как проходит сбор национальной команды. По словам хавбека, в сборной игроки не делятся на группы по клубному принципу.
«Сбор проходит отлично. Сегодня была нагрузка, чуть-чуть поиграли в футбол, поотрабатывали тактические схемы в обороне и атаке. Готовимся. Черчесов нам всё объясняет, подсказывает, и если кому-то что-то непонятно, можно спокойно к нему подойти. Конечно, очень приятно, что в сборной шесть спартаковцев. Взаимопонимание у нас уже налажено, и это намного лучше. Но мы приезжаем в сборную, где нет „Спартака“, ЦСКА, „Локомотива“. Здесь мы — сборная, совсем другая команда.
Чем ближе к Кубку конфедераций, тем выше ответственность. Мы все это прекрасно понимаем и с ещё большей ответственностью подходим к каждой тренировке и каждому матчу. К сожалению, матчи с Кот-д'Ивуаром не смотрел. Знаю, что в основном там футболисты из французской лиги. Сейчас, можно сказать, слабых соперников вообще нет. С любым соперником нам будет тяжело играть», — сказал Зобнин в эфире программы «Все не матч».