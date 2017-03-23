«Барселона» не расстанется с Андре Гомешем

Руководство «Барселоны» не собирается выставлять на трансфер полузащитника Андре Гомеша, сообщает Marca.
В каталонском клубе португальскому футболисту полностью доверяют, и планируется, что в следующем сезоне он продолжит защищать цвета сине-гранатовых.
В последнее время Гомешу неоднократно приходилось подвергаться освистыванию со стороны болельщиков испанского гранда на стадионе «Камп Ноу». Произошло это и по ходу матча 28-го тура Примеры между «Барселоной» и «Валенсией» (4:2). После игры защитник каталонцев Херард Пике сказал, что болельщикам, освистывающим Гомеша, лучше оставаться дома и не приходить на стадион.