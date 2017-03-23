Мичел: если бы я играл при Пересе, то, возможно, был бы тренером «Реала»

Главный тренер «Малаги» Мигель Мичел отметил, что ему хотелось бы быть наставником «Реала». Мичел считает, что это выглядело бы намного более реалистичным, если бы он был игроком «Королевского клуба» при президенте «сливочных» Флорентино Пересе.
«Считаю, что Зидан справляется со своими обязанностями достойно. Если бы я играл при Пересе, то, возможно, был бы тренером «Реала». Он тогда мог бы выбрать меня. Конечно, всем хотелось бы быть наставником «Реала». Себя самого я считаю готовым к такой задаче», — приводит слова Мичела Marca.
Мичел защищал цвета испанского гранда с 1982 по 1996 год. Он был одним из знаменитой «пятёрки стервятников».