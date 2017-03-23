Джикия: футболисты сборной России постараются добиться самых высоких результатов

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал, как проходит подготовка национальной команды к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта), а также ответил на вопрос, почему сборную России раскритиковали после Евро-2016 во Франции.
«Кто чуть-чуть понимает футбол, тот оценивает всё адекватно. Недовольные будут всегда. Те, кто критикуют команду, не знают, что происходит внутри, потому так и говорят, думаю. Всё зависит от нас, от того, как мы будем выступать на ближайших турнирах. Могу заверить, что все, кто сегодня в сборной, будут выкладываться на 100 процентов и постараются добиться самых высоких результатов.
О Кубке конфедераций пока особенно не думал. Нужно показать себя в ближайших матчах, чтобы понять, могу ли я играть за сборную, достоин ли находиться здесь. Ну и конечно, обязательно нужно победить.
Кот-д’Ивуар? Знаю только, что это быстрая, атлетичная команда. Состав у неё в последнее время поменялся кардинально, поэтому нужно изучать соперника. Звёзды у бельгийцев? Даже не задумывался о бельгийцах. Сначала нужно сыграть против Кот-д'Ивуара», — цитирует Джикию «Р-Спорт».
Матч Россия – Кот-д’Ивуар начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.