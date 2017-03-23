Английским клубом, предложившим € 110 млн за Мбаппе, оказался «МЮ»

Стало известно, какой английский клуб предложил «Монако» € 110 млн за нападающего Килиана Мбаппе. По информации Cope, этим клубом является «Манчестер Юнайтед». Что касается «Реала», который якобы заинтересован в услугах француза, то мадридцы не контактировали с представителями 18-летнего игрока.
«Манчестер Юнайтед» изначально предложил за нападающего сборной Франции € 80 млн, но после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:5) сумма была увеличена до € 110 млн. Монегаски оба предложения отклонили и не торопятся расставаться с молодым футболистом.
В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 32 официальных матчах за «Монако», забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.