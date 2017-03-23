Фергюсон: я хотел пригласить Мальдини в «МЮ», но его отец остановил меня

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал, что, будучи тренером манкунианского клуба, хотел пригласить в команду защитника «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини, но этому не суждено было сбыться.
«Это правда, я хотел пригласить Мальдини. Но его отец остановил меня. Он сказал, что его дедушка играл в «Милане», отец играл в «Милане», он сам играл в «Милане», теперь и сын играет в этой команде. На этом разговор был окончен», — цитирует Фергюсона пресс-служба «МЮ».
В свою очередь Паоло Мальдини признался, что никогда не слышал об интересе со стороны «МЮ» и отец с ним не говорил на эту тему.
«Интересно, что мой отец никогда не разговаривал со мной об этом. Впрочем, всё равно никаких шансов не было», — заключил Мальдини.