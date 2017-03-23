Нимели: мне очень импонирует Промес, он классный парень

18-летний либерийский нападающий «Спартака-2» Сильванус Нимели рассказал, что знал о «Спартаке» до приезда в Россию, а также признался, что ему нравится игра полузащитника красно-белых Квинси Промеса. В «Спартак» Нимели перешёл из чешской команды «Карвина» в феврале.
«Рассказать всю историю клуба, конечно же, не смогу. За «Спартаком» следил по телевизору. Мне очень импонирует Квинси Промес. Классный парень, такой маленький, но такой живчик. У него всё получается. Пару раз перекинулись несколькими словами. Квинси выходил на тренировку, а я только готовился к занятию. Помню подошёл к нему, когда он упаковывал вещи в машину. Он спросил меня, нужна ли мне какая-то помощь. Я поблагодарил и ответил, что всё нормально.
С кем ещё знаком из основной команды? Ещё не успел завести близкие знакомства с кем-то. Но регулярно пересекаемся с игроками на базе. Всё очень приветливы, постоянно улыбаются», — поведал форвард, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.