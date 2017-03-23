Фергюсон: с уходом Роналду и Месси доминирование испанских клубов прекратится

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением об успехе испанских клубов в еврокубках. Экс-наставник манкунианцев считает, что с уходом звёзд «Реала» Криштиану Роналду и «Барселоны» Лионеля Месси победный цикл клубов из Примеры может прекратиться.
«Почему английские клубы не выигрывают Лигу чемпионов? Это тяжело. Думаю, что история успешных клубов циклична. В 70-х годах были «Аякс» и «Бавария», в 80-х — «Ливерпуль», в 90-х — итальянские клубы и «Милан». Затем у Англии были великолепные результаты. Мы были в трёх финалах за четыре года. А сейчас доминируют испанские клубы, в этом нет никаких сомнений.
Тот же вопрос можно задать и по поводу того, почему «Бавария» не выигрывает Лиги чемпионов или итальянцы и французские клубы. На данный момент идёт цикл испанских команд, поэтому они и побеждают. Но это может измениться. Криштиану Роналду и Лионель Месси постарели, могут ли они заменить этих игроков? Когда они завершат свои карьеры, цикл изменится», — цитирует Фергюсон ESPN FC.