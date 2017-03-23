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Яя Туре: неизвестно, какие бы трофеи выиграл, если бы меня оставили в «Арсенале»

23 марта 2017, четверг. 20:12. Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, как его жизнь и карьера изменились в лучшую сторону после того, как он не прошёл просмотр в лондонском «Арсенале» в 2003 году.

«Когда мне было 18 лет, я был на просмотре в команде «Арсенала». У меня было подозрение на повреждение мениска. Вместо того чтобы меня оставить, Арсен Венгер сказал, чтобы я поиграл какое-то время в другой команде. Тогда, по рекомендациям моего агента, я пошёл в донецкий «Металлург». Казалось бы, я был так близок к «Арсеналу», а тут — «Металлург»… Но моя жизнь кардинально изменилась, и впоследствии я выиграл почти всё и везде, а через три года попал в «Барселону». Получается, что если бы Венгер меня тогда оставил в «Арсенале», то неизвестно, какие бы трофеи я выиграл. К примеру, мой брат Коло, который в то время был в «Арсенале» уже в статусе определённой звезды, к сожалению, не выиграл того, что есть у меня. Кстати, пару лет назад Арсен Венгер давал интервью, в котором выразил сожаление, что в своё время не оставил меня в «Арсенале», — сказал Туре в интервью «Чемпионату».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Манчестер Сити Металлург Донецк ФК Барселона Арсен Венгер Коло Туре Яя Туре
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