Кверквелия: после перехода в «Локо» чувствую уверенность в собственных силах

Защитник «Локомотива» и сборной Грузии Соломон Кверквелия в преддверии домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Сербии, который состоится 24 марта, поделился ожиданиями от игры и сообщил, что переход из «Рубина» в московскую команду на правах аренды вернул ему уверенность в собственных силах.
«Нам предстоит трудная игра, но мы будем стремиться к победе. Очень жаль, что мы теряли очки в предыдущих матчах против Ирландии, Уэльса и даже Молдавии, но это футбол. Будем стараться улучшить наши результаты и набрать три очка уже в игре с Сербией.
После перехода в «Локомотив» я стал получать игровую практику, благодаря чему чувствую уверенность в собственных силах», – цитирует Кверквелию Worldsport.ge.