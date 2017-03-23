Неймар: моим кумиром всегда был Робиньо, а сейчас восхищаюсь Месси

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал об отношении к партнёру по команде Лионелю Месси. В последнее время 25-летнего бразильца часто называют наследником славы обладателя пяти «Золотых мячей».
«Моим кумиром всегда был Робиньо, и он ещё играет. Однако Месси — тот игрок, которым я стал восторгаться, когда перешёл в „Барселону“. Не только потому, что Лионель помогал мне на первых порах. Мне всегда нравились его действия на поле, его хладнокровность в решающие моменты игры. Я им восхищаюсь», — приводит слова Неймара Daily Mail.