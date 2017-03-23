На странице Иньесты в «Фейсбуке» появилось сообщение с хэштегом #HalaMadrid

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста попал в неловкую ситуацию из-за ошибки нанятого работника, отвечающего за наполнение его страниц в социальных сетях.
Фанаты сине-гранатовых и «Реала» бурно отреагировали, увидев на странице футболиста в «Фейсбуке» сообщение с хэштегом #HalaMadrid (вперёд, «Реал»). Впрочем, взглянув на содержание поста, всё сразу становится понятно. «Отправляемся в Афины. Ожидаем тяжёлую встречу с „Олимпиакосом“, но рассчитываем только на победу. #HalaMadrid», — говорится в сообщении, опубликованном от имени Иньесты и с прикреплённой фотографией игрока баскетбольного «Реала» Серхио Льюля. Вскоре точно такой же пост появился в «твиттере» популярного баскетболиста, а из аккаунта Иньесты запись удалили.
Чуть позже Иньеста извинился за это недоразумение: «Привет всем! Сожалею об этой ошибке, которая произошла по вине компьютера или другого человека. Игре в баскетбол предпочитаю нахождение в Хихоне со сборной Испании. Всех обнимаю».
Посмотреть фотографию удалённого поста Иньесты можно на сайте газеты Marca.