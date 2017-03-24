Гол Ихеаначо с пенальти спас Нигерию от проигрыша Сенегалу в товарищеском матче

Сборные Нигерии и Сенегала сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча состоялась в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.
Оба гола были забиты во втором тайме. На 54-й минуте нападающий «Фенербахче» Мусса Сов вывел Сенегал вперёд. От поражения Нигерию спас гол с пенальти форварда «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо на 83-й минуте.
Нигерия и Сенегал продолжают борьбу за выход в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. Нигерийцы лидируют в группе В африканского отбора, набрав 6 очков после 2 туров. Сенегальцы занимают 3-е место в квартете D (3 очка).