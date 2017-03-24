Гол Кайседо не спас Эквадор от поражения в матче отбора ЧМ-2018 с Парагваем

Сборная Парагвая одержала непростую победу над Эквадором в матче 13-го тура группового этапа южноамериканского отбора на чемпионат мира 2018 года. Встреча состоялась на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 12-й минуте Бруно Вальдес вывел парагвайцев вперёд. На 65-й минуте Хуниор Алонсо удвоил перевес хозяев. Фелипе Кайседо на 70-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание Эквадора до минимума, но отыграться гости не смогли.
Парагвай после этой победы набрал 18 очков, но остался на 7-м месте в таблице отборочного турнира. Эквадор (20 очков) расположился на 4-й строке.