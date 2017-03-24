«Ювентус», «Арсенал» и «Ливерпуль» нацелились на Р. Алькантару

В услугах полузащитника «Барселоны» Рафиньи Алькантары заинтересован не один европейский гранд, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, бразильского футболиста видеть в своих рядах хотели бы такие клубы, как туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Их привлекает разносторонность Алькантары, способного играть не на одной позиции.
Ранее сообщалось, что сам Алькантара был бы не прочь покинуть испанский гранд в поисках большей игровой практики.
По итогам 28 туров чемпионата Испании Алькантара принял участие в 17 матчах, выйдя на поле в основном составе в 13 из них. Игрок стал автором 6 голов и 2 результативных передач.