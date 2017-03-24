Калиниченко: не скажу, что Селезнёв пешеход какой-то

Бывший игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением по поводу того, насколько полезным в выездной отборочной игре ЧМ-2018 против команды Хорватии может быть форвард Евгений Селезнёв.
«Может ли нападающий такого типажа, как Селезнёв, быть полезным в контратакующей игре? А почему он будет бесполезным? Я не скажу, что Женя пешеход какой-то…
Полные матчи его клуба не смотрю, но по тому, что я видел по нарезкам и моментам, не сказал бы, что он прямо стоит во вратарской площадке и только клюшки подставляет. Он выполняет достаточно большой объём работы, играет из глубины. Но при этом успевает и забивать, и голевые передачи отдавать. Если он сейчас в хорошей форме, то почему его не использовать?» — цитирует Калиниченко «Команда 1».